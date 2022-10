Die Verkäuferinnen Jana Krohmann (l) und Layla Siebert von Shoesplease freuten sich über die Kauflaune mancher Kunden in dem Schuhgeschäft, wo sie arbeiten. Foto: Maria Pistor up-down up-down Rostock in Shoppinglaune Verkaufsoffener Sonntag gut für Kunden, Künstler und Unternehmer Von Maria Pistor | 03.10.2022, 11:58 Uhr

Die Vorfreude auf den verkaufsoffenen Sonntag in der Rostocker Innenstadt ließ sich daran ablesen, dass viele schon deutlich vor 13 Uhr in der Innenstadt waren. Am Ende war es ein Erfolg.