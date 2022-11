Symbolbild Foto: Roland Hartig via www.imago-images.de up-down up-down Verkaufsoffener Sonntag in Rostock Einkaufsbummel am ersten Advent in der City Von Frank Liebetanz | 25.11.2022, 09:20 Uhr

Am ersten Advent lädt die Rostocker Innenstadt am letzten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr zum Einkaufsbummel ein.