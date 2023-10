Neben den Gewinnern des Ehrenamtspreises Mecklenburg-Vorpommern spielten am 5. Oktober auf dem Traditionsschiff „Dresden“ in Rostock-Schmarl auch Mitglieder des Vereins Seeleute Rostock e. V. eine tragende Rolle. Von den Verantwortlichen des Schifffahrtsmuseums waren diese Ehrenamtler für Führungen in der Kapitänskabine, der Brücke und des Maschinenraumes geladen.

„Da unsere Tätigkeit für das maritime Erbe in Rostock nicht direkt den Auszeichnungskriterien entsprach, hatten wir uns entschlossen, der Ministerpräsidentin und Stiftungsvorsitzenden ein Präsent vom Ort des Geschehens zu übergeben“, berichtet der Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Mathy.

Vereinsvorsitzender Hans-Jürgen Mathy überreicht der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ein Minimodell der „Dresden". Foto: Seeleute Rostock e. V.

So wurde ein Minimodell des Typ-IV-Frachters „Dresden“, die DVD dazu, das „Typ IV Heft“ und die Jubiläumsausgabe der „Voll Voraus“ persönlich überreicht. Obwohl es das Protokoll nicht vorsah, holte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die alten Seeleute auf die Bühne. Angeregt wurden Gespräche geführt.

Neben Erklärungen zur Bedeutung des Traditionsschiffes als technisches Denkmal über die Landesgrenze hinaus bot der Rostocker Verein auch seine Unterstützung zum Deutschlandtag 2024 an, der in Schwerin ausgetragen wird. „So hoffen wir, für den Maritimen Rat der Hansestadt, in dem die hiesigen maritimen Vereine gemeinsam Flagge zeigen, für die Bundesfeier 2024 einen Pflock eingeschlagen zu haben“, sagte Hans-Jürgen Mathy, Vorsitzender des Vereins Seeleute Rostock.