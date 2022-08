Mitorganisator Gregor Welckenbach sieht das Straßenfest als gute Möglichkeit zur Aufklärung über Veganismus. FOTO: Nicolas Bahr/Archiv up-down up-down Rostock Veganes Sommerfest an „Helgas Stadtpalast“ Von Frank Liebetanz | 25.08.2022, 07:17 Uhr

Beim veganen Sommerfest an „Helgas Stadtpalast“ in Rostock wird eine breite Auswahl an Essen samt Programm für Kinder und Erwachsene geboten.