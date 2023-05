Am Landgericht Rostock fiel das Urteil im Prozess wegen Kindesmissbrauchs. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Landgericht Rostock Angeklagter fehlt bei Urteilsverkündung im Prozess wegen Kindesmissbrauchs Von Florian Hoese | 26.05.2023, 18:04 Uhr

In Abwesenheit ist ein 48-Jähriger vom Landgericht Rostock verurteilt worden. Er habe sich zwischen 2016 und 2019 an zwei Kindern vergangen und sich so der Nötigung in Tateinheit mit Kindesmissbrauch schuldig gemacht. Welche Strafe er erhalten hat.