In Rostock wurde am Freitag Ani S. (35), Leiterin von zwei Pflegeeinrichtungen in Krakow am See, wegen Freiheitsberaubung in zehn Fällen, davon vier besonders schwere Fälle, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt.

