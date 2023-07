Die Otto-Körner-Klinik ist bereits 124 Jahre alt. Bald soll sie einen neuen barrierefreien Haupteingang erhalten. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Vor geplantem Umzug in die Schillingallee Unimedizin Rostock plant Anbau in der Doberaner Straße – trotz Zentralisierungsplänen Von Malte Fuchs | 18.07.2023, 14:01 Uhr

Die Unimedizin Rostock will sich zentralisieren. Dank enormer Baumaßnahmen sollen unter anderem die Kliniken in der Doberaner Straße in die Schillingallee verlegt werden. Allerdings wird in die nun noch einmal ein Millionenbetrag investiert.