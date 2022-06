Das neue Notfallzentrum der Universitätsmedizin Rostock wurde am 2. Juni feierlich übergeben. FOTO: Georg Scharnweber Tag der offenen Tür Unimedizin Rostock lädt Schaulustige ins neue Notfallzentrum ein Von Nicolas Bahr | 09.06.2022, 15:00 Uhr

Nach 15 Jahren Planung und Bau ist das neue Notfallzentrum der Unimedizin Rostock in der Schillingallee fertig. Interessenten können am Wochenende einen exklusiven Einblick in die Räume erhalten.