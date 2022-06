Ferhat Türkoğlu (v.l.), Dana Kathrin Dohr und Carolin Hannert treten 2022 für die Universität Rostock an. FOTO: Christiane Zenkert/Universität Rostock Rostocks Eleven Uni schickt drei Kandidaten zum Wettbewerb Von Anne Luttermann | 01.06.2022, 12:44 Uhr

Nachwuchswissenschaftler treten in Rostock in einem Wettstreit um verständliche Wissenschaftskommunikation an. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld.