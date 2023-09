Am Donnerstagnachmittag, 31. August, gegen 16.45 Uhr ging ein fünfjähriger Junge in Begleitung seiner älteren Schwester auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in der St.-Petersburger-Straße in Richtung Rostock-Evershagen. Ein noch unbekannter E-Scooter-Fahrer fuhr auf dem Weg in entgegengesetzter Richtung – es kam zur Kollision. Anschließend flüchtete er vom Unfallort in unbekannte Richtung, ohne sich um den Kleinen zu kümmern oder seine Personalien mitzuteilen. Der Fünfjährige erlitt Verletzungen im Gesicht sowie an Bein und Hand und musste ins Krankenhaus.

Der E-Scooter-Fahrer wurde wie folgt beschrieben: zirka 1,80 Meter groß, zirka 20 Jahre alt, schlanke Statur, Besonderheiten: rosafarbener E-Scooter. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall am 31. August gegen 16.45 Uhr auf dem Geh- und Radweg auf Höhe der St.-Petersburger-Straße 1 beobachtet oder kann Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstraße 54 unter Telefon 0381/4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.