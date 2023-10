Während er Pakete auslieferte, haben unbekannte Täter den Transporter eines Auslieferungsdienstes in Rostock gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geschah der Diebstahl am Montag, 9. Oktober, zur Mittagszeit in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV).

„Der weiße Renault-Transporter war während der Auslieferung von Paketsendungen im Patriotischen Weg abgestellt“, teilt Martin Ahrens, Sprecher der Rostocker Polizeiinspektion, mit. Die Täter nutzten die Abwesenheit des Paketboten aus und entwendeten dessen Fahrzeug. Als der Fahrer den Diebstahl feststellte, informierte er umgehend die Polizei.

Das Rostocker Kriminalkommissariat hat bereits die Ermittlungen übernommen und setzt dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Montag Beobachtungen im Patriotischen Weg oder an dem vor der Hausnummer 50 abgestellten weißen Transporter gemacht hat, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein könnten, der kann sich an den Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616 wenden oder an jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de.