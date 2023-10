Unbekannte sind am Sonntag in ein Mehrfamilienhäuser in Rostock-Evershagen eingebrochen. Was sie genau gestohlen haben, das konnte die Polizei bisher noch nicht sagen.

Wie die Beamten am Montag, 16. Oktober, mitteilten, nutzten die unbekannten Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Die durchsuchten nicht nur Schränke, sondern beschädigten auch noch die Einrichtung. Durch den Kriminaldauerdienst wurden diverse Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden.

Kostenlose Informationen zu Thema Einbruchschutz gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916 3130 und auch im Internet unter www.k-einbruch.de.