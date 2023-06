Seit Freitag, 2. Juni, heißt es in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) in Rostock wieder: Keine Durchfahrt für Autos, Fußgänger haben hier Vorrang. Zumindest auf dem 58 Meter langen Abschnitt zwischen Am Brink und der Adler Apotheke, der zeitweise zur Sommerstraße wird. Während der Sommermonate soll so die Aufenthaltsqualität auf dem kurzen Stück erhöht werden und Passanten zum Verweilen animiert werden.

Im Jahr 2021 startete die Sommerstraße als Modellprojekt – und erntete seinerzeit noch reichlich Kritik vonseiten der Anwohner. Seitdem hat die Stadt an dem Konzept gefeilt: Unter anderem wurde die Fläche verkleinert, mehr Grün aufgestellt und die Regeln für Radfahrer angepasst.

Aber lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? Schließlich lagen die Kosten für Planung und Auswertung des Projekts laut Stefan Krause, Leiter des Amtes für Mobilität, allein im vergangenen Jahr im fünfstelligen Bereich. Ihre Meinung ist gefragt. Stimmen Sie bei unserer Umfrage zum Wochenende ab.