Kanarische Crunch-Quesadillas, japanische Takoyaki und Gyoza: Nicht nur kulinarische Exoten k├Ânnen Besucher im Sommer wieder an einem Ort in Rostock probieren, auch Klassiker wie Corn Dogs oder Burritos werden wieder serviert. Denn vom 30. Juni bis zum 2. Juli findet auf der Haedgehalbinsel am Rostocker Stadthafen das Street Food Festival statt. Ge├Âffnet hat das Street Food Festival 2023 in Rostock am Freitag, 30. Juni, von 15 bis 22 Uhr, am Sonnabend, 1. Juli, von 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 2. Juli, von 11 bis 20 Uhr.

35 Aussteller aus ganz Deutschland bieten ein unterschiedliches Angebot. Besucher k├Ânnen sich unter anderem auf venezolanische Arepas, lateinamerikanische Pepitos, indische Samosa, australische K├Ąnguru Gourmetburger und auch Insekten freuen.

Aber auch Corn Dogs, Mac and Cheese, mexikanische Burritos und Bubble Waffen werden angeboten. Die Preise f├╝r das Essen beginnen ab sieben Euro. Doch was erwarten Sie auf dem Street Food Festival in Rostock? Stimmen Sie bei unserer Umfrage zum Wochenende ab.