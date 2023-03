Ab dem 3. April kann das Deutschlandticket in MV vorbestellt werden. Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Umfrage zum Wochenende Werden Sie sich ein 49-Euro-Ticket kaufen? ­čÜÄ Von Nicolas Bahr | 31.03.2023, 15:37 Uhr

F├╝r maximal 49 Euro pro Monat durch die gesamte Bundesrepublik zu fahren, wird schon bald f├╝r jedermann m├Âglich sein. Denn am 3. April startet der Vorverkauf f├╝r das so genannte Deutschlandticket. Werden Sie sich am Montag direkt Ihr Ticket sichern? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.