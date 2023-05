Die Kleingärten auf dem Groten Pohl in Rostock stehen bereits leer. Dort soll perspektivisch ein neues Quartier entstehen. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Umfrage zum Wochenende Ist es okay, für Rostocker Bauvorhaben Kleingärten zu opfern? 👩🏿‍🌾 Von Antje Kindler | 26.05.2023, 16:34 Uhr

In der Südstadt ist Großes geplant und in Reutershagen soll perspektivisch die Straßenbahn fahren. Aber auf welchem Grund die Vorhaben realisieren, wenn der Platz knapp ist? In einigen Fällen müssen dafür Kleingärten weichen. Ist das gerechtfertigt? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.