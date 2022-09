Gute Busverbindungen in alle Stadtteile Rostock sind wichtig. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Umfrage zum Wochenende Wie gut finden Sie die Verbindungen des ÖPNV in Rostock? Von Anne Luttermann | 16.09.2022, 13:49 Uhr

Ein gut ausgebautes Netz an Bus- und Bahnhaltestellen ist wichtig, um in Rostock von A nach B zu kommen. Doch scheint das nicht in allen Stadtteilen gut zu klappen. Was denken Sie? Stimmen Sie mit ab.