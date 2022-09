Trotz Kohlekraftwerk muss auch in der Hansestadt Energie gespart werden. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild up-down up-down Umfrage zum Wochenende Wo muss in Rostock mehr Energie gespart werden? Von Nicolas Bahr | 02.09.2022, 18:17 Uhr

Die kalte Jahreszeit rückt immer näher und in Deutschland herrscht Gasmangel. An allen Ecken und Enden muss deshalb Energie gespart werden – auch in Rostock. Wo sollte Ihrer Meinung nach besonders strikt gehaushaltet werden?