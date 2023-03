Soll wieder Ruhe und Stabilität bringen: Alois Schwartz ist neuer Trainer von Hansa Rostock. Doch kann der 55-Jährige den drohenden Abstieg noch verhindern? Foto: Jens Büttner up-down up-down Umfrage zum Wochenende Kann Hansa den Klassenerhalt mit dem neuen Trainer Alois Schwartz noch schaffen? ⚽ Von Jens Griesbach | 24.03.2023, 15:10 Uhr

Der FC Hansa Rostock macht mehr durch Ausschreitungen seiner gewaltbereiten Fans als durch gute Leistungen auf dem Platz Schlagzeilen. Jetzt droht sogar der Abstieg in die 3. Liga. Das soll in den restlichen neun Partien unbedingt verhindert werden. Kann der neue Trainer wieder Ruhe und Stabilität in die Truppe bringen? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.