Von Reutershagen aus mit der Straßenbahn zum Rostocker Zoo zu fahren, ist nicht nur mit mindestens einem Umstieg, sondern oft auch mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. Bis 2030 soll sich das, Plänen der Stadt und der Rostocker Straßenbahn AG zufolge, jedoch ändern. Mit einer neuen Straßenbahnstrecke quer durch Reutershagen soll der 18.000 Einwohner beherbergende Stadtteil künftig besser an das bestehende Netz angebunden werden.

Offen bleibt jedoch, ob und wann andere Rostocker Stadtteile, die bisher ebenfalls spärlich bis gar nicht an das Streckennetz angeschlossen sind, durch derartige Projekte erschlossen werden sollen. Welche Gebiete der Hansestadt brauchen Ihrer Meinung nach am dringendsten eine Anbindung an das Rostocker Straßenbahnnetz? Stimmen Sie bei unserer Umfrage mit ab.