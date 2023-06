Bauen wird immer teurer. Und zwar nicht nur für diejenigen, die sich ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen wollen. Sondern auch die großen Wohnungsgesellschaften müssen für Neubauprojekte deutlich mehr Kosten einplanen – was sich dann auf die spätere Miete auswirkt.

Laut einer Studie der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen aus dem April müssten Vermieter dann 17 bis 20 Euro Miete pro Quadratmeter verlangen, wenn sie jetzt anfangen würden, einen Geschosswohnungsbau in einer deutschen Großstadt zu bauen. Aber wer kann sich das in Zukunft noch leisten? Zumal Mieten unter zehn Euro pro Quadratmeter als sozial verträglich gelten.

Angesichts des Wohnungsmangels in der Hansestadt wird allerdings dringend neuer Wohnraum benötigt. Deshalb will die Wiro ihr nächstes Großprojekt auch im Frühjahr 2024 starten. Dann sollen die ersten Bagger am Werftdreieck rollen. Aber kann man sich Wohnen in Rostock überhaupt noch leisten, wenn solch hohe Mieten, wie in der Studie befürchtet, drohen? Ihre Meinung ist gefragt. Stimmen Sie bei unserer Umfrage zum Wochenende ab.