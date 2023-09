Als am Montag, 4. September, die „Chemnitz“ abgeschleppt wurde, verbreitete sich in Warnemünde schnell das Gerücht, dass es wieder einen Fischkutter erwischt hat. Aber in diesem Fall ging es für das Boot in die Werft nach Rammin. Bis es aus der Werft zurückkommt, dient der Anlegeplatz am Alten Strom der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger als Ersatz- und Ausweichplatz.

Doch die Sorge der Warnemünder ist nicht unbegründet, denn seit einigen Jahren lichten sich die Reihen der traditionsreichen Kutter am Alten Strom. Von ehemals 37 Fischkuttern sind nur noch etwa zehn übrig geblieben. Diese Kutter dienten ehemals etwa 360 Menschen als Arbeitsplatz. So zierten die traditionsreichen Boote durch ihre rote Farbe lange Zeit das Bild von Warnemünde, aber mittlerweile ist ihr Erhalt zu kostspielig geworden.

Doch immer noch sind sie eines der beliebtesten Postkartenmotive des Ostseebades. Wäre es demnach ein Verlust für Warnemünde, wenn noch weitere Kutter vom Alten Strom verschwinden?