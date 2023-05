1325 – so viele Rostocker sind derzeit im Besitz eines kleinen Waffenscheins. Damit dürfen sie so genannte SRS-Waffen, also unter anderem Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, führen. Und die Zahl derer, die solch einen kleinen Waffenschein besitzen, ist laut Angaben der Stadt Rostock in den vergangenen zehn Jahren stetig angestiegen.

Wer jedoch schwerere Waffen besitzen möchte, muss sich hierzulande – anders als in den USA, wo ein Recht auf Waffenbesitz besteht – einer strengen Kontrolle und Durchleuchtung unterziehen. Wenn es in Deutschland ähnlich einfach wie in den USA wäre, an eine Pistole zu kommen, würden Sie sich eine zum persönlichen Schutz zulegen? Stimmen Sie ab.