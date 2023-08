Die Stadt Rostock soll wachsen, nicht nur an Einwohnern, sondern auch in der Fläche. Um der kommenden hohen Nachfrage an Wohnraum und Bauland gerecht zu werden, werden neue Wohngebiete in der Stadt geplant. Am Groten Pohl in der Südstadt, in Biestow, am Werftdreieck in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, an der Neubrandenburger Straße in Brinckmansdorf oder der Thierfelder Straße im Hansaviertel – überall sprießen neue Quartiere für die Rostocker aus dem Boden.

