Die Temperaturen in Rostock steigen wieder. Statt Regenschirm und Windbreaker können an diesem Wochenende wieder kurze Hosen und Sonnenbrille hervorgeholt werden. Für den Samstag, 8. Juli, und Sonntag, 9. Juli, soll das Thermometer laut Wettervorhersagen zwischen 26 und 29 Grad Celsius anzeigen.

Ein Segen für die Segler und Schausteller der noch bis Sonntag stattfindenden Warnemünder Woche. Doch nicht nur das Segelevent wird am Wochenende vermutlich mehr Besucher zählen dürfen. Auch an Rostocks Stränden werden zahlreiche Menschen das sonnige Wetter genießen. Ganz wichtig: der Sonnenschutz! Damit jeder daran denkt, sich ausreichend einzucremen, wurden in den Niederlanden jüngst kostenlose Sonnencreme-Spender installiert.

Diese befinden sich auf Festivals, in Schulen, Sportvereinen und Gemeinden. An Rostocks Stränden muss jeder noch seine eigenen Tuben und Flaschen mitbringen. Aber wie würden Sie es finden, wenn die Hansestadt dem niederländischen Beispiel folgt? Stimmen Sie bei unserer Umfrage zum Wochenende ab.