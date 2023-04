Der Stadthafen in Rostock ist im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel. Archivfoto: Victoria Flägel up-down up-down Umfrage zum Wochenende Worauf freuen Sie sich im Sommer in Rostock? 🍦 Von Anne Luttermann | 14.04.2023, 15:01 Uhr

Überall in Rostock wird so langsam die Freiluftsaison eröffnet. Worauf freuen Sie sich im Sommer in Rostock? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.