Umfrage zum Wochenende Haben Sie Sorge vor Ausschreitungen beim Spiel Hansa gegen St. Pauli? Von Carolin Beyer | 19.08.2022, 15:52 Uhr

Am Wochenende treffen der FC St. Pauli und der FC Hansa Rostock das erste Mal in der neuen Fußballsaison aufeinander. Bei den beiden rivalisierenden Fußballclubs kam es nicht selten in der Vergangenheit zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Fans. Wie geht es Ihnen damit?