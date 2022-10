Zum Warnemünder Turmleuchten im April 2022 kamen 15.000 Besucher. Foto: Danny Gohlke up-down up-down Nach zwei Jahren wieder am 1. Januar Planungen für Warnemünder Turmleuchten laufen auf Hochtouren Von Aline Farbacher | 25.10.2022, 18:34 Uhr

Nach zwei Jahren soll die Veranstaltung am Leuchtturm in Warnemünde wieder am Neujahrstag stattfinden. Wie weit die Planungen sind und was 2023 anders sein soll.