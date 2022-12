Mitte des Jahres eröffnete der TÜV Süd ein neues Büro in Warnemünde. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa up-down up-down Neuer Standort in Warnemünde TÜV Süd unterstützt Wasserstoff-Wirtschaft in Rostock Von Nicolas Bahr | 09.12.2022, 16:36 Uhr

Mit Wasserstoff in die Zukunft – Rostock will Vorreiter bei Gewinnung und Nutzung des umweltfreundlichen Gases werden. Nun bekommt die Hansestadt dabei Unterstützung vom TÜV Süd. Was Experten von der Neuansiedlung halten.