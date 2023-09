Tourismuszentrale Thalasso rückt bei einem Aktionstag in Warnemünde in den Fokus Von Maria Pistor | 22.09.2023, 14:36 Uhr Thalasso ist gerade im Herbst und Winter eine gute Gelegenheit, sich fit zu halten. Foto: Holger Martens up-down up-down

Die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde veranstaltet am 28. September einen Thalasso-Tag und rückt dabei dieses Thema und seinen Wert für die Gesundheit in den Mittelpunkt. Was alles geplant ist.