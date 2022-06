In der Rostocker Carl-Hopp-Straße wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert. FOTO: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Mehr Sicherhit für Radfahrer Rostocker Carl-Hopp-Straße wird zur Tempo-30-Zone Von Jens Griesbach | 28.06.2022, 14:55 Uhr

Immer mehr Straßen in der Hansestadt werden zu 30er-Zonen gemacht. So will Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) die Sicherheit für Radfahrer erhöhen.