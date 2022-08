Kim Vogt (l.) und Andrea Schubert aus Berlin feierten ausgelassen beim „Sand am Meer“- FOTO: Hauke Ahlers up-down up-down Warnemünde feiert Technoparty Sand am Meer-Festival begeistert Fans elektronischer Musik Von Hauke Ahlers | 07.08.2022, 17:05 Uhr

Stars der elektronischen Musik einmal live am Strand in Warnemünde erleben. Das war für Besuchen aus nah und fern am Sonnabend möglich, die damit auch gleich ein anderes Bild vom Ostseebad bekamen.