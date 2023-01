Die Songs der Klaus Renft Combo ertönen am Wochenende in Rostock. Die Band feierte im Jahr 2008 ihr 50-jähriges Bestehen. Der Gründer der Combo, Klaus Renft, verstarb im Oktober 2006. Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Veranstaltungstipps Tanz, Gesang und Lauf - Diese Veranstaltungen finden am Wochenende in Rostock statt Von Caroline Bothe | 20.01.2023, 18:08 Uhr

Zu Schlagermelodien tanzen, für den guten Zweck laufen, bei Konzerten laut mitsingen oder sich einfach von einer Vorstellung berieseln lassen - am Wochenende ist einiges los in der Hansestadt. Eine Auswahl an Veranstaltungstipps.