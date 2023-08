Tag der offenen Tür Vorführungen der Warnemünder Feuerwehr begeistern die Gäste Von Maria Pistor | 27.08.2023, 11:22 Uhr Das Löschen eines Brandes nach einer Fettexplosion gehörte zum Programm beim Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Warnemünde am Sonnabend. Foto: Maria Pistor up-down up-down

Nach coronabedingter Pause hat die Freiwillige Feuerwehr Warnemünde am Sonnabend wieder zum Tag der offenen Tür eingeladen. Auch die Markgrafenheider Wehr plant am 9. September so ein Ereignis.