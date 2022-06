Am 14. Juni startet der Teilabriss. Verkehrsteilnehmer müssen den Bereich umfahren. FOTO: Bernd Wüstneck/dpa Baustellen in Rostock Südring voll gesperrt wegen Abrissarbeiten an Goethebrücke Von Antje Kindler | 12.06.2022, 14:07 Uhr

Am 14. Juni beginnen die Abrissarbeiten der Brücke in der Rostocker Südstadt. Auch anderenorts wird gebaut. Ein Überblick über aktuelle und hartnäckige Baustellen in und um Rostock.