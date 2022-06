Lea Puchert, Professorin für Soziale Arbeit an der Europäischen Fachhochschule in Rostock, entwickelt mit ihren Studenten mehrere Projekte zur Befriedung des Stadthafens. FOTO: Nicolas Bahr Lärm und Müll in Rostock Studenten sollen Stadthafen ruhiger und sauberer machen Von Nicolas Bahr | 03.06.2022, 18:27 Uhr

Berge von Müll und Lärm bis spät in die Nacht sind am Rostocker Stadthafen keine Seltenheit. Studenten der Europäischen Fachhochschule in Rostock setzen sich nun für Veränderung ein. Ihr Konzept ist eher ungewöhnlich.