Die Landeskonferenz der Studierendenschaft Mecklenburg-Vorpommern hat zur Bildungsdemo aufgerufen, damit die Bildung nicht zum Luxusgut wird. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down Bildungsdemonstration Studenten fordern in Rostock mehr Geld für die Bildung im Land Von Milad Khoshdel | 22.10.2022, 19:05 Uhr

Durch die gestiegenen Kosten und den Zwang zu Einsparungen fehlt es den Studenten und Hochschulen an Sicherheit. Deshalb hat die LKS MV am Sonnabend zur Bildungsdemo aufgerufen und einen offenen Brief zur aktuellen Situation in MV verfasst.