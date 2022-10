Demonstration der Landeskonferenz der Studierendenschaften MV Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Mangel an bezahlbarem Wohnraum Studenten demonstrieren in Rostock für bezahlbares Studium Von dpa | 22.10.2022, 14:52 Uhr

Studenten sind am Samstag in Rostock auf die Straße gegangen, um auf schwierige finanzielle Verhältnisse und einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum aufmerksam zu machen. Organisiert wurde die Demonstration von der Landeskonferenz der Studierendenschaften (LKS). Die Polizei sprach zum Auftakt von rund 50 Teilnehmern.