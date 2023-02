Zum 30. Jubiläum von Schiffsführer Thomas Meissner (Mitte) im Kreise der Kollegen René Weishaupt (v.l.) , Reeder Reinhard Möller mit seiner Frau Katrin sowie Mitarbeiter René Groß an Bord eines Fahrgastschiffes. Foto: Silvia Grahl up-down up-down Stromschnack aus Warnemünde Gemütliche Runde zum Jubiläum eines Schiffsführers Eine Kolumne von Maria Pistor | 22.02.2023, 15:35 Uhr

Im Stromschnack aus Warnemünde berichtet Reporterin Maria Pistor immer davon, was die Menschen in Warnemünde ärgert oder aufregt. Oder wenn was Erfreuliches passiert ist - wie in diesem Fall.