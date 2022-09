Ihm wurde am Freitag der Zutritt zur Flüchtlingsunterkunft in Rostock-Langenort verwehrt: Vermieter Matthias Boywitt aus Bad Doberan. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Verhärtete Fronten in Rostock Boywitt gegen Bockhahn: Streit um Flüchtlingsunterkunft in Langenort eskaliert Von Jens Griesbach | 09.09.2022, 15:12 Uhr

Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn wirft Vermieter Matthias Boywitt unhaltbare Zustände in der Flüchtlingsunterkunft in Langenort vor. In dem schwelenden Rechtsstreit verweigerte die Stadt Boywitt jetzt sogar den Zugang zu der Immobilie.