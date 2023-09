Viele Straßenbahnnutzer mussten aufgrund eines Unfalls im Rostocker Nordosten am Dienstagmorgen mehrere Ausfälle hinnehmen. Nicht wenige von ihnen dürften deshalb auch zu spät zur Arbeit gekommen sein. Grund: Am Friedensforum in Rostock-Toitenwinkel wurde eine Frau von einer Straßenbahn erfasst. Der Unfall verlief aber glimpflich.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 7.30 Uhr zu dem Vorfall an der Haltestelle Friedensforum. Die Bahn der Linie 1 war in Richtung Hafenallee unterwegs und fuhr gerade aus dem Haltestellenbereich los, als plötzlich eine Fußgängerin noch die Gleise überqueren wollte. Es kam zwischen dem Fahrzeug und der Frau zu einer leichten Berührung. Der Fahrer stoppte die Bahn sofort. Die Frau legte offenbar keinen großen Wert auf eine Unfallaufnahme oder Behandlung durch Rettungskräfte und entfernte sich vom Ort des Geschehens.

Die Bahn blieb jedoch im Haltestellenbereich am Friedensforum stehen und ließ alle Fahrgäste aussteigen. Zeitgleich verständigten die RSAG-Verantwortlichen die Polizei. Die Beamten waren wenig später vor Ort, um den Unfall aufzunehmen. Auch Zeugen wurden befragt. Wegen dieses Zwischenfalls kam es zu mehreren Ausfällen im Straßenbahnverkehr von und nach Toitenwinkel.