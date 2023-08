Verkehrsbehinderungen nach Unfall Straßenbahn und Auto stoßen in Rostock zusammen Von Antje Kindler | 21.08.2023, 15:46 Uhr Bei dem Unfall in Rostock stießen eine Straßenbahn und ein Pkw zusammen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Der Unfall ereignete sich am Montag in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt und sorgte für Verkehrsbehinderungen. Eine Person wurde leicht verletzt. Was passiert ist.