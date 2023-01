Die RSAG schickte zahlreiche Techniker an die Unfallstelle, um die Bahn Stück für Stück mit hydraulischem Gerät wieder in die Gleise zu heben. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Straßenbahnunfall in Rostock Straßenbahn in Reutershagen entgleist Von Stefan Tretropp | 31.01.2023, 17:11 Uhr

Am Dienstag ist eine Straßenbahn in Rostock entgleist. Weichen-Probleme ließen den Triebwagen in Reutershagen aus den Gleisen springen.