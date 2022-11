Auch die Verkäufer haben sichtlich Spaß am Secondhand Markt Stoffwechsel im Dock Inn in Warnemünde. Foto: Charlotte Berger up-down up-down Warnemünde Stoffwechsel-Markt lockt zum Trödeln ins Hostel Dock Inn Von Maria Pistor | 22.11.2022, 12:50 Uhr

Am 26. November findet erneut der Secondhand Markt in Warnemünde statt. Ab 12 Uhr kann im Container Hostel in Warnemünde nach Vintage-Stücken und mehr gestöbert werden.