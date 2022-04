Auf dem Ikea-Parkplatz werden die Händler ihre Stände aufbauen und ihre Waren präsentieren. FOTO: Expo Event Marketing GmbH Deutsch-Holländischer Stoffmarkt Tausend tolle Stoffe in Rostock Von Jens Griesbach | 11.04.2022, 15:22 Uhr

Am 24. April macht der beliebte Deutsch-Holländische Stoffmarkt Station in der Hansestadt. Das können Besucher an den Ständen entdecken.