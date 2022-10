Auch ein Part der Stephan-Jantzen-Tage: Die Unplugged-Version von „Makanus Reise“ im Ringelnatz. Mit dabei: Steffen Wroost (v. l.), Arne Fourmont, Georg Haufler, Monika Boysen und Frontmann Ola van Sander Foto: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde Wetter zwang bei Jantzen-Tagen zwischenzeitlich zum Improvisieren Von Maria Pistor | 03.10.2022, 11:57 Uhr

Bei den Stephan-Jantzen-Tagen am Wochenende zwang das Wetter die Organisatoren zum Improvisieren. So zum Beispiel am Sonnabend bei den Warnemünde-Hits. Warm und trocken war es Sonntag bei Makanus Reise im Ringelnatz.