Die Hochschule für Musik und Theater Rostock Foto: Carolin Beyer up-down up-down Mecklenburg-Vorpommern Start-Stiftung unterstützt acht neue Studenten an der HMT Von Frank Liebetanz | 16.09.2022, 11:45 Uhr

In der Hochschule für Musik und Theater in Rostock werden am 17. September acht Stipendiaten in das dreijährige Bildungs- und Engagement-Programm der Start-Stiftung aufgenommen.