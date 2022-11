Die Lichtwoche haben die Stadtwerke Rostock in diesem Jahr wegen der Energiekrise abgesagt. Bunt beleuchtete Gebäude wird es in der Innenstadt nicht geben. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Wegen der Energiekrise Stadtwerke Rostock veranstalten Alternative zur abgesagten Lichtwoche Von Jens Griesbach | 03.11.2022, 12:04 Uhr

Auf beeindruckende Projektionen an Gebäuden, bunte Lichtinstallationen oder eine aufwändige Lasershow müssen die Rostocker in diesem Jahr verzichten – Energie muss gespart werden. Dennoch ist nächste Woche in der Innenstadt Rostocks viel los.