Einfamilienhaus abgebrannt Spendenaufruf der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten Von Holger Kankel | 04.05.2022, 06:27 Uhr

Bei einem verheerenden Brand sind Einfamilienhaus, Carport und Auto der Familie Fröhlich in Freudenberg in der Nähe von Ribnitz vollständig abgebrannt. Die Bewohner des Hauses konnten sich in letzter Minute vor dem Feuer retten. Persönliche wie materielle Dinge sind dem Feuer dabei zum Opfer gefallen. Ein Verlust der nie auszugleichen ist. 40 Feuerwehrleuten gelang es, das Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude zu verhindern. Das Haus selbst war leider nicht mehr zu retten. Durch den Brand ist auch alles vernichtet worden, was für das tägliche Leben notwendig ist. Wer kann der Familie Fröhlich helfen?