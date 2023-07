Ein Gewitter zog am Mittwochmorgen über den Warnemünder Strand. Foto: Ron Timer up-down up-down Nach Hitze im Ostseebad Spektakel am Himmel: Gewitter zieht über Warnemünde Von Aline Farbacher | 12.07.2023, 14:41 Uhr

Nach der Hitze am Dienstag, 11. Juli, folgte in Warnemünde einen Tag später ein kurzes, aber kräftiges Gewitter. Das sorgte am Himmel für ein Wolkenspektakel.